نيويورك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما.وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك في بيان:" إن الأمين العام يرحب باجتماعات بانمونجوم التي جمعت قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولا سيما إعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما".وأضاف أن الأمين العام يؤيد الجهود المستمرة لجميع الأطراف لإقامة علاقات جديدة باتجاه تحقيق سلام وأمن دائمين،ونزع السلاح النووي بشكل شامل وقابل للتحقق منه من شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //07:33ت م0009