عام / إصابة 65 شخصاً بينهم 9 أطفال وسط كابول
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
كابول 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
أصيب 65 شخصاً على الأقل, بينهم 9 أطفال نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدد المصابين بلغ 65 شخصًا بينهم 9 أطفال, تم نقلهم إلى المستشفيات.
وكانت الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن التفجير بواسطة سيارة مفخخة وقع في الدائرة الـ16 في كابول، تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني, مبينة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها.
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