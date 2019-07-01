الباحة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، قراراً يقضي بتدوير عدد من رؤساء البلديات بمنطقة الباحة، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومحافظات المملكة.وشمل القرار تكليف المهندس عوض بن ملفي القحطاني، رئيساً لبلدية محافظة بلجرشي, و محمد بن خميس العويفي، رئيساً لبلدية محافظة قلوة, وعلي بن عبدالرحمن المحيا، رئيساً لبلدية محافظة العقيق.وتضمن القرار تبليغ أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بالتكليفات الجديدة التي شملتها حركة التدوير لاعتماد القرار واختيار بديلين مؤقتين لرئاسة بلديتي المخواة والحجرة وفق ضوابط الترشيح، والرفع بمرشح لرئاسة تلك البلديتين بصفة مستمرة, حيث أصدر أمين المنطقة قراراً إدارياً بتكليف مفلح بن عشق الغامدي، رئيساً لبلدية محافظة المخواة, والمهندس علي بن أحمد العُمري، رئيساً لبلدية محافظة الحجرة.وأعرب كل من شملهم القرار عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.// انتهى //11:31ت م0038