عمّان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، متابعة وزارة الخارجية الأردنية لحالة المهندسين الأردنيين الذين تعرضوا لإعتداء السبت الماضي في جمهورية كازاخستان.واهتمت بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ، والتي تناولت مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها، إضافة إلى قضية اللاجئين السوريين في الأردن، والحرب على الإرهاب.وتابعت إدانه الحكومة الأردنية لإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على افتتاح نفق ما يُسمى ب "طريق الحجاج" أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد الأقصى المبارك.وعرجت على أفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته فجر أمس بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة.وسلطت الضوء على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.// انتهى //11:33ت م0039