لندن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسانخفض سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، بنسبة 1.7 % إلى 1384.81 دولارًا أمريكيًا وذلك إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع فيما تراجع سعر أوقية الذهب العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 1.8% إلى 1388.20 دولارًا أمريكيًا.وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولارًا أمريكيًا واستقر سعر أوقية البلاديوم اليوم عند 1538.12 دولارًا أمريكيًا فيما انخفض سعر أوقية البلاتين اليوم بنسبة 0.1 % إلى 832.19 دولارًا أمريكيًا.// انتهى //11:42ت م0045