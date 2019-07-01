السيح 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستقيم جمعية التنمية الأسرية بالخرج غداً، برنامجاً تدريبيًا لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقرها الرئيس في حي النزهة بمدينة السيح.‏ويتناول البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، الجوانب النفسية للزوجين، ومفاتيح السعادة الزوجية، وفنون ومهارات حل المشكلات الزوجية.يذكر أن البرنامج يأتي ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //12:12ت م0049