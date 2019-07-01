باريس 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسحذرت سلطات العاصمة الفرنسية باريس اليوم من موجة حارة شديدة الخطورة جراء ارتفاع درجات الحرارة في عموم فرنسا.وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أنها سجلت أرقاما قياسية لدرجات الحرارة بلغت 45.9 درجة مئوية في منطقة جالارج-لو-مونتيو قرب مدينة نيم بجنوب فرنسا, مبينةً أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في شمال فرنسا إلا أن متوسط درجات الحرارة لا يزال مرتفعًا في الجنوب.// انتهى //12:21ت م0052