فينا 28 شوال1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسحصل صندوق التنمية العقارية على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية، وذلك من منظمة Contact Center) World ) العالمية، في العاصمة النمساوية فيينا.ومثل "الصندوق العقاري" في استلام جائزة أفضل خدمات المدير العام لقنوات التوزيع بالصندوق العقاري سعود بن سلطان العجمي، كما تسلم مدير إدارة مراكز الاتصال فهد الصفيان، جائزة أفضل مركز اتصال.وأعرب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، عن سعادته بحصول الصندوق على هذه الجائزتين الذهبيتين التي تعدان شهادة تؤكد المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة مستفيديه، إضافة إلى أنها تعزز الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في عام 2017م، منوهاً بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة جهود منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.وتضاف هذه الجائزتين التي تمنح للمنظمات التي تتبع أفضل الممارسات في خدمة العملاء والخدمات الذاتية وتحظى بأعلى درجات الرضا من العميل، إلى سجل الصندوق، حيث حقق الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير، الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية " يسر " للربع الأول للعام 2019م.// انتهى //13:09ت م0067