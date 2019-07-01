الطائف 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس الأول، فعاليات سوق أحلى الهدايا "العسل والورد" الخامس، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشفا بمحافظة الطائف، بمشاركة 21 عارضاً للعسل والورد الطائفي، وعدد من الأسر المنتجة، وذلك بمنتجع وادي ثقيف بالشفا.وأوضحت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشفا، أن الهدف من إقامة الفعاليات، هو تسويق منتجات الأسر المنتجة والمنتجات الزراعية، التي يأتي أشهرها العسل ومنتجات الورد الطائفي، إضافة إلى تنمية الفرد والمجتمع من خلال دعم التحول من المساعدة إلى المشاركة ومن الرعاية إلى التنمية، والعمل على زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم الإنتاج والتوظيف الذاتي، إلى جانب تنمية روح ريادة الأعمال في القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة للأسر بشكل أسرع وبطرق غير تقليدية.وأضافت اللجنة أن الفعاليات تتضمن روزنامة متنوعة من الفقرات تستهدف مختلف شرائح المجتمع، يتم تنفيذها طوال فترة المهرجان وتشمل: فعاليات للفرق الاستعراضية والمسرحية، وإقامة مزادات العسل المحلي، وتقديم عروض للفنون الشعبية، إضافة إلى تقديم وجبات من المأكولات الشعبية "القرصان" لزوار المهرجان.// انتهى //13:12ت م0068