الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستنطلق غداً الدورة التدريبية الأولى في " الإحصاء" التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة، بمحافظة جدة؛ بهدف تطوير الكوادر الفنية والإدارية للمهتمين في مجال اللعبة، وتستمر على مدى يومين.وتعد هذه الدورة الأولى من ثلاث دورات؛ إذ سينظم الاتحاد الدورة الثانية في المدينة المنورة خلال الفترة 1 / 2 من شهر ذي القعدة المقبل، والدورة الثالثة في الرياض خلال الفترة 3 / 4 من الشهر نفسه.وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإحصاء والمدربين بالاتحاد فتحي القصاب، أن هذه الدورات تأتي تحت مظلة الاتحاد الدولي، وضمن اهتمامات الاتحاد السعودي لكرة السلة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية ورفع مستواها؛ بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.//انتهى //13:32ت م0073