الدمام 28 شوال 1440 هـ الموافق01 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي، يرافقه ملحق الرعاية الاجتماعية محمود لطفي.ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسفير الباكستاني، مؤكداً أن العلاقات السعودية الباكستانية، تشهد نمواً متواصلاً، وتفاهماً مشتركاً بين البلدين، يضع قضايا الأمن الإقليمي على رأس القائمة، منوهاً بالزيارة الناجحة لسمو ولي العهد - حفظه الله - لجمهورية باكستان، وما نتج عن تلك الزيارة الميمونة من اتفاقيات مشتركة، ستسهم بمشيئة الله في تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة والميادين.وأشار سموه إلى أن المملكة وباكستان دولتان تجمعهما قيم مشتركة، تمثلت في الانفتاح على العالم، وسعيهما لتعزيز منهج الاعتدال، وغيرها من القيم المشتركة، التي أكدتها الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين في مختلف المناسبات، مشيداً سموه بما شهدته جمهورية باكستان من تطور وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً سموه لشعبها وحكومتها مزيداً من التقدم والرخاء.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات بين البلدين.من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي، عن خالص الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال والترحيب، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان راسخة بفضل الله ثم بفضل ما تتمتع به قيادة البلدين من حكمة وبعد نظر، وحرصهما على توثيق وتمتين هذه العلاقة، بما يعود على شعب البلدين بالرخاء والاستقرار، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً التقدم والازدهار.// انتهى//13:49ت م0076