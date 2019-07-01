رام الله 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إن قرارات المحاكم الإسرائيلية تثبت من جديد بأنها استعمارية وعنصرية بامتياز.وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول إضفاء صبغة قانونية على إجراءات الاحتلال الاستيطانية.وأدانت بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية، مؤكدة أنها باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.// انتهى //13:53ت م0077