الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، هجمات مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بمنطقة عسير مؤخراً.وشدد في رسالة لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، على ثقته في المملكة العربية السعودية وقوتها الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن مدينة أبها مسجلة عاصمة للسياحة العربية في 2017.وعبر معاليه عن ارتياحه بخروج المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم بصحة وعافية، مجدداً في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.// انتهى //13:54ت م0078