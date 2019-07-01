سقطرى 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 720 سلة غذائية في محافظة سقطرى، استفاد منها 4,320 فردًا.وجرى توزيع 480 سلة غذائية في قرى بدهوله وعبطارة ومحارف وعرشاني وعسرة وموقار والخيمة، بمنطقة نوجد، وتوزيع 197 سلة غذائية في مناطق كرمهم وعلاء وشرهن وصبايح وضحضحت وقنقانه وفقارة وخودريتي، التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى.ويأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:00ت م0107