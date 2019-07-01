المدينة المنورة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسالتقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري فريق سفراء التطوع المشارك في تنظيم ودعم الأعمال الخيرية لخدمة المجتمع وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.وفي بداية اللقاء ناقش الدكتور الخضيري آلية استقبال وتنظيم زيارة عدد من المسنين المكفوفين والمكفوفات إلى المسجد النبوي، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- حريصة كل الحرص على تهيئة جميع الظروف للمسلمين والزائرين لزيارة المسجد النبوي، مشيراً إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سخرت كافة الخدمات لاستقبال كبار السن وذوي القدرات الخاصة لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة.يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله - بالعمل على كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //15:01ت م0108