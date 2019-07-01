جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليه 2019 م واسقدمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدماتها لأكثر من 31 مليون مسافر ومعتمر، قادمين إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر حتى 20 شوال 1440هـ .وأوضحت الشركة، أن عدد المسافرين قد ارتفع بمطار الملك عبدالعزيز بنسبة 4.8% عن العام الماضي, من بينهم أكثر من 5 مليون معتمر على متن 178,590 رحلة، منها 7,689 رحلة مخصصة للعمرة, لافتةً إلى أنه قد تم مناولة ما يقارب 30 مليون قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.وأشارت الشركة، إلى أن أكثر من 200 ألف مسافر من ذوي الإعاقة استفادوا من خدماتها, مؤكدةً اهتمامها بجميع فئات المجتمع من المسافرين.// انتهى //15:02ت م0109