جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأبرمت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أمس, اتفاقية شراكة إقليمية تتيح لأكاديمية الأمير سلطان تسويق وتقديم البرامج والدورات والمناهج المعتمدة والخاصة بـ"إياتا" بمركزها الرئيس بجدة.ورعى توقيع الاتفاقية التي أبرمت بمقر المؤسسة بجدة , مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ومثّل الاتحاد الدولي للنقل الجوي الرئيس الإقليمي لـ"إياتا" في الشرق الأوسط وإفريقيا محمد علي البكري ، فيما مثّل أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي.وتضم قائمة البرامج والمناهج التدريبية المعتمدة لدى "إياتا" العديد من الدورات المتخصصة في مجال الطيران وفي مجالات أخرى ذات علاقة بصناعة النقل الجوي وإدارته وتسويقه , منها على سبيل المثال إدارة السلامة ، وتحقيقات سلامة الطيران ، وإدارة أنظمة السلامة لشركات الطيران ، وتطوير وإنشاء أنظمة السلامة ، وإدارة وتقييم المخاطر والسلامة ، ومفتش سلامة دولي ، وتخطيط عمليات الطوارئ والاستجابة لشركات الطيران ، وإدارة أنظمة الجودة ، وإدارة التغيير ، والتحليل الجذري للمشاكل علاوة على برامج أخرى إدارية ومالية وتسويقية.ونوّه الكابتن إسماعيل الكشي بتوقيع اتفاقية الشراكة الإقليمية مع "إياتا"، التي تعكس ثقة المنظمة العالمية في المستوى المتقدم للتدريب وجودة مخرجاته في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ، مشيداً بالتعاون البناء والمثمر بين الطرفين لتطوير التدريب ودعمه بأحدث المناهج والبرامج التدريبية المتخصصة والمتطورة وفق أحدث ما توصلت اليه صناعة الطيران ، مؤكداً أن الأكاديمية ملتزمة بمهمتها الأساسية في توفير التدريب المتخصص والمتقدم لعلوم الطيران.وأوضح الكشي أن اتفاقية الشراكة مع إياتا تمنح أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران فرصة التوسع في برامجها التدريبية وتعزز مكانتها المتقدمة بما لديها من كوادر بشرية عالية التأهيل وإمكانات متقدمة وتجهيزات تقنية حديثة تسهم في صناعة وتقديم برامج تدريب متخصصة ذات جودة عالية في مجال الطيران والسلامة والجودة ، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل ضمن منظومة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية كوحدة مستقلة في مجال التدريب لتوفر أفضل برامج التدريب المتقدم في مجال الطيران وفق أعلى المعايير العالمية , وتقدم خدماتها لمجموعة الخطوط السعودية بصفة أساسية وللعديد من الجهات الحكومية والخاصة وشركات الطيران الأخرى , وهي بذلك تسهم في تطوير صناعة الطيران والنقل الجوي الذي يُعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير ضمن رؤية المملكة 2030".من جانبه رحب الرئيس الإقليمي لـ"إياتا" في الشرق الأوسط وإفريقيا محمد علي البكري , بالشراكة مع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران ، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة الإقليمية في ضوء النمو الكبير في الطلب العالمي والإقليمي على النقل الجوي.وقال :" إن هذه الشراكة تعزز الفرص المتاحة لوصول مناهج التدريب ودورات "إياتا" المتقدمة إلى مجموعة كبيرة من المعنيين في صناعة الطيران مستفيدة من تطور البنية التحتية التدريبية والمرافق الحديثة لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي أصبحت من مراكز التدريب المتقدمة في مجال صناعة الطيران" ، عاداً هذه الخطوة مواكبة لتأهيل القوى العاملة في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي وفق أفضل المستويات الاحترافية لتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية للمسافرين ، مشيراً إلى أن أكثر من 1500 متدرب في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا قد استفادوا خلال هذا العام من الدورات المعتمدة لدى "إياتا".وعَـد البكري بناء وتنمية القدرات وإعداد الكوادر , من أولويات "إياتا" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لضمان توفر قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية وقدرة على مواكبة النمو في صناعة الطيران.وتعمل IATA مع شبكة تضم أكثر من 470 مؤسسة شريكة تقع في أكثر من 90 دولة ، والتي تندرج تحت أربع فئات تضم مراكز التدريب المعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (ATC) ، ومدارس التدريب المعتمدة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (ATS) ، وشركاء التدريب الإقليميين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (RTP) ، و الشركاء الأكاديميين.// انتهى //15:11ت م0111