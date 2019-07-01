عام / "البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (25) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ وعددها (100) وظيفة، وذلك لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال (15) يوماً ، اعتباراً من اليوم الاثنين 1440/10/28 هـ ، وذلك بديوان الوزارة - حي الملك عبدالله -مخرج 12.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx
وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.
// انتهى //
15:12ت م
0112