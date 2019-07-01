تبوك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك اليوم بالتعاون مع فريق موهبتي للإبداع بالمنطقة مبادرة بعنوان "فرصة" ، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب والقدرات والخبرات في مجالات متعددة، وذلك, بمشاركة 50 خريجة من تخصصات مختلفة و20 مؤسسة وجهة حكومية وخاصة.وأوضحت المشرفة على المبادرة سحر الجهني أن مبادرة "فرصة" تستمر على مدى أسبوع، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة ترحب بجميع فئات المجتمع سواء من الخريجين أو الموظفين أو المتقاعدين، معربة عن شكرها لفريق العمل وللجهات الداعمة.// انتهى //15:12ت م0113