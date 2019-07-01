المدينة المنورة 28 شوال 1440 هـ الموافق01 يوليو 2019 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم, "فرضية حريق وهمي" بمركز الأزهري النموذجي للرعاية الصحية الأولية.وجرى خلال الفرضية التأكد من وسائل السلامة المتوفرة في المركز, ومدى تعامل العاملين من خلال الإخلاء السريع والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة وتوجيه جميع المتواجدين إلى المنطقة الآمنة خارج المركز, ومنثم فرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية.وهدفت الفرضية التي تُنفذ للمرة الأولى في المركز منذ افتتاحه في النصف الثاني من العام 1438هـ, للتأكد من جاهزية المنسوبين وتعزيز الوعي للتعامل مع خطط الطوارئ ووسائل السلامة المتوفرة, وتقييم قدرات الاستجابة لدى المشاركين من القطاعات الأخرى.// انتهى //15:13ت م0114