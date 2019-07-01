الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتمديد مشروع تحسين مستوى اللقاحات المقدمة للأطفال اليمنيين لمدة ستة أشهر.كما وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في منطقة الخليج الطيب آدم، وذلك في مقر المركز بالرياض.ويستهدف المشروع تطعيم مليون و140 ألف طفل يمني منهم 390 ألف طفل دون السنة و750 ألف طفل دون سن الخامسة في جميع المحافظات اليمنية بقيمة إجمالية تبلغ 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، وذلك بهدف خفض معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم بالإضافة إلى تحسين الوضع الصحي لأطفال اليمن والحد من انتشار الأمراض.وتشمل أنشطة المشروع تحسين خدمات التطعيم المقدمة في المواقع الثابتة والمتنقلة للتطعيمات الأساسية ضد الأمراض التسعة التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم بالإضافة لتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية لـ 1,140,00 طفل يمني، وتأمين اللقاحات وتوفير الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية ونقل الإمدادات، وتوفير 70 ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية، وعدد 3 غرف تبريد، وعدد 7 مجموعات لمعدات الثلاجات الشمسية، وإنشاء وتجهيز ورشة صيانة مركزية، و5 ورش صيانة أخرى في 5 محافظات، وتدريب 2,000 عامل وعاملة صحية في برامج التطعيم والأدلة الإرشادية ، وتدريب 50 مشرفًا صحيًا من الإدارة الوسطى، مع تنفيذ 600 زيارة ميدانية وتوزيع مليون مطوية وتقديم 24 محاضرة تثقيف صحي.وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي إنه جرى إنجاز 75 % من أعمال المشروع من خلال تلقيح 2,211,904 أطفال دون عمر السنة بلقاح بنتا 3 مما وفر الحماية من عدة أمراض تهدد الحياة وهي الخناق والسعال الديكي، التيتانوس، التهاب الكبد الوبائي، والهيموفيلس وإنفلونزا نوع ب.وأضاف كما جرى الحصول على 113 محركًا مباشرًا يعمل بالطاقة الشمسية من خلال هذه المنحة، بالإضافة إلى 13 غرف تبريد، وتدريب 1,900 من العاملين في مجال الصحة والمشرفين على المبادئ التوجيهية وأدوات برنامج التحصين الموسع ووحدات التطعيم في منظمة الصحة العالمية، وتطعيم 40,258,977 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية.وعن الفترة المتبقية من المشروع أوضح عبدالله المعلم أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيعمل على تنفيذ أنشطة برنامج التحصين الموسع والحصول على الإمدادات ذات الصلة وفقًا لخطة التنفيذ، كما سيتم تجديد وإنشاء ورشة صيانة وإصلاح على المستوى المركزي، علمًا أنه يجري حاليًا إنشاء غرفة التبريد والمستودع في عدن وصنعاء.وأفاد المعلم أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لمشاريع المركز في دعم الأشقاء اليمنيين وفي المحافظة على صحة الأطفال والمجتمع اليمني، معربًا عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من توقيع هذا العقد.من جهته أعرب ممثل منظمة اليونيسف في منطقة الخليج الطيب آدم في تصريح صحفي عن سعادته البالغة بالتوقيع على مشروع تمديد التطعيمات للأطفال اليمنيين مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مبينًا أن المشروع سوف يسهم في تطعيم الأطفال دون سن الخامسة والأطفال دون السنة الواحدة التطعيمات التسعة المنقذة للحياة، فضلاً عن تدريب وتأهيل حوالي 2,000 من الممارسين الصحيين في برنامج التدريب الشامل.وقدم الطيب آدم خالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده المقدمة ودعمه المالي السخي لمنظمة اليونيسف في مساعدتها لتقديم الخدمات الصحية للأطفال في اليمن.// انتهى //15:17ت م0117