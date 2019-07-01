‏‎عرعر 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس‏‎قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية العزاء والمواساة في وفاة عناد بن شخير العنزي - رحمه الله-, وذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد, حيث كان في استقباله شقيق المتوفي عضو مجلس المنطقة فريح بن شخير العنزي.ودعا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهته أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.// انتهى //15:18ت م0118