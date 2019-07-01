اجتماعي / اختتام ورشة عمل " مبادئ العلاج المعرفي السلوكي للإدمان ومنع الانتكاسة " بتبوك
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
تبوك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
اختتمت مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية ( قادر) بمنطقة تبوك التابعة للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية أمس , ورشة عمل بعنوان " مبادئ العلاج المعرفي السلوكي للإدمان ومنع الانتكاسة " , التي نظمتها المجموعة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019 .
وأوضح رئيس المجموعة أخصائي أول إبراهيم العنزي , أن الورشة التي قدمها كل من الأخصائي النفسي يحيى الحائر والأخصائي النفسي يحيى الفقيهي , استهدفت الممارسين بعلاج الإدمان بالمستشفيات من أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين تعافي وتمريض, مضيفاً أن الورشة ناقشت وعلى مدى يومين استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي , والعلاج الجمعي لإدمان وتطبيق نموذج ماتريكس , مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة التطوعية التوعوية التي تقدمها المجموعة للمجتمع .
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15:19ت م
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