تبوك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساختتمت مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية ( قادر) بمنطقة تبوك التابعة للجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية أمس , ورشة عمل بعنوان " مبادئ العلاج المعرفي السلوكي للإدمان ومنع الانتكاسة " , التي نظمتها المجموعة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2019 .وأوضح رئيس المجموعة أخصائي أول إبراهيم العنزي , أن الورشة التي قدمها كل من الأخصائي النفسي يحيى الحائر والأخصائي النفسي يحيى الفقيهي , استهدفت الممارسين بعلاج الإدمان بالمستشفيات من أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين تعافي وتمريض, مضيفاً أن الورشة ناقشت وعلى مدى يومين استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي , والعلاج الجمعي لإدمان وتطبيق نموذج ماتريكس , مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة التطوعية التوعوية التي تقدمها المجموعة للمجتمع .// انتهى //15:19ت م0119