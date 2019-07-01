إسلام آباد 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشى كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28 % أي ما يعادل 94 نقطة، وأقفل عند مستوى 33996 نقطة.وبلغ حجم التداول 37683170 سهماً نفذت في 309 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 135 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 152 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.واستحوذت أسهم شركات المواد الغذائية والقطاع المصرفي وشركات النفط والغاز على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:34ت م0148