الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسعقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الأردنية عمان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد دول غرب آسيا لكرة الطاولة بحضور ممثلي (11) دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية التي مثلها في الاجتماع أمين عام الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر بن محمد الحبيش وعضو مجلس إدارة اتحاد دول غرب آسيا لكرة القدم الدكتور عبدالكريم المنقور.وأعلن رئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرة الطاولة المهندس فواز شرابي في بداية الاجتماع عن توقيع اتفاقية دعم الاتحاد الدولي و الاتحاد الهندي لاتحاد دول غرب آسيا, مؤكداً أن اتحاد دول غرب آسيا يسعى دائماً في تطوير لعبة كرة الطاولة في المنطقة وخدمة الدول الأعضاء والنهوض باللعبة منذ اعتماده من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة الطاولة.وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها المصادقة على التقرير الإداري و التقرير المالي مع إضافة بعض الملاحظات على التقرير والمصادقة على النظام الداخلي وإقرار عدد من التعديلات بالإجماع و تثبيت موعد بطولة غرب آسيا للفرق خلال الفترة من 28 / 7 حتى 4 / 8 / 2019 م وتزويد أعضاء الجمعية العمومية بمحاضر جلسات المجلس والقرارات بحضور جميع الدول الأعضاء باستثناء الاتحاد اليمني الذي فوض الاتحاد العماني بموجب خطاب رسمي بالتصويت والحضور.كما أقر الاجتماع تعيين نائب الرئيس رضوان الشريف مشرفاً على بطولة غرب آسيا للفرق وعضوية الأمين العام أسامه الأسمر ومقرر لجنة التسويق عمر سعادة, والموافقة على تشكيل لجنة تقييم وقياس برئاسة عضو مجلس الإدارة "العماني "محمد الجساسي ونائبه "الإماراتي" عبدالرحمن المنهالي والتأكد من انجاز جميع ترتيبات وتحضيرات الجمعية العمومية, كما تم تسمية اللجنة الفنية المشرفة على بطولة غرب آسيا للفرقمن جعفر هادي (البحرين), زاهي ابو العسل (الأردن), مروان ضيا ( الأردن) والموافقة على تعيين الحكم الدولي لودي هزيم حكماً عاما للبطولة والطلب من الاتحاد الأردني تسمية الحكم المساعد, كما تم الاطلاع على تقرير عضو مجلس الإدارة علي المادح مشرف بطولة الأندية الأخيرة .// انتهى //16:42ت م0149