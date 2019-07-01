جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتبه في مقر المنظمة بجدة اليوم، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية زكريا فضل، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي.ورحب العثيمين خلال اللقاء بالسفير التشادي، متمنياً له التوفيق في مهمته، مؤكداً حرص المنظمة على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع جمهورية تشاد، كما بحث الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:43ت م0151