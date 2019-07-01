الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأنهى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم ، إجراء الفحوص الطبية الاعتيادية في إحدى المستشفيات بمدينة الرياض ، وذلك قبل مغادرتهم صباح الغد إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى الـ 23 من يوليو الجاري في انطلاق تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019 .من جهته وقّع في مدينة باريس الفرنسية أمس ، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل عقدًا مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ، ليقود بموجبه الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ، بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج .// انتهى //16:43ت م0152