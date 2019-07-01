المدينة المنورة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واستنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بقسم التربية بكلية الدعوة وأصول الدين, 4 برامج تدريبية لمعلمي التعليم العام, ضمن برامج التدريب الصيفي للعام الحالي، وذلك خلال الفترة من 4 - 29 ذي القعدة 1440هـ بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.وأوضح عميد كلية الدعوة وأصول الدين الدكتور بدر بن مقبل الظفيري أن المركز اعتمد أربع حقائب تدريبية للجامعة تشتمل على برنامج "احتياجات الطلاب التربوية في البيئة التعليمية" يقدمه الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، وبرنامج "بناء المهارات القيادية للمعلم" يقدمه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الحربي، وبرنامج "الضعف اللغوي والقرائي وطرق علاجه" ويقدمه الدكتور علي بن أحمد المنتشري، وبرنامج "قياس نواتج التعلم" يقدمه الدكتور سامي بن غزاي السلمي.وأفاد الدكتور الظفيري أن عدد المسجلين في البرامج بلغ 512 معلمًا في مختلف التخصصات, مبينًا أن تنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المعني والتعليمي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة معرفيًا وتربويًا للقيام بدوره في تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم.// انتهى //16:43ت م0154