الباحة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسكرمت الإدارة العامة لدوريات الأمن المشاركين في البرنامج العلمي الخامس للأمن الفكري لعام 1440هـ بمنطقة الباحة، بحضور معالي مدير جامعة البحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية رئيس المجلس التأسيسي للجمعية العلمية السعودية للأمن الفكري الدكتور منصور أبوراس، ومساعد إدارة دوريات الأمن بالباحة العقيد على سعيد الغامدي، وذلك بمكتب بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وأكد الدكتور الحسين أن جامعة الباحة تحرص على المساهمة في كل ما يخدم أمن واستقرار وسلامة هذا الوطن المعطاء، وصناعة الوعي الفكري السليم لدى أبناء وبنات الوطن، وما يؤهلهم إلى قيادة المستقبل باقتدار.وأوضح أن المشاركة في هذا البرنامج الذي يتعلق برجال الأمن البواسل جاء بوازع من واجبنا الوطني، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم التي تصب في جوهر مهامهم الأمنية، مشيراً أن الأمن الفكري هو اللبنة الأولى في توفير الأمن في البلاد.بدوره قدم العقيد الغامدي شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الباحة على ما تقدمه الجامعة من جهود مميزة، وتعاون مع الإدارة العامة لدوريات الأمن من خلال تدريب منسوبي الإدارة في البرنامج العلمي الخامس الأمن الفكري للعام 1440هـ.وفي ختام اللقاء كرم معالي مدير الجامعة المشاركين, والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.//انتهى//16:49ت م0160