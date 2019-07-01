رياضي / الأهلي يبدأ تحضيراته للموسم المقبل
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم السبت الماضي تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019 ، بتدريبات على ملعب النادي بمحافظة جدة بقيادة المدرب الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والطاقم الفني المساعد له ، على أن يغادر الفريق الجمعة المقبل إلى جمهورية النمسا للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري .
وتركزت التدريبات التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم ورئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الصائغ ، على الجوانب اللياقية من خلال الدوران حول المضمار وإجراء بعض التدريبات الخاصة برفع المعدل اللياقي للاعبين .
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17:34ت م
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