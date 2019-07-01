الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسبدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم السبت الماضي تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019 ، بتدريبات على ملعب النادي بمحافظة جدة بقيادة المدرب الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والطاقم الفني المساعد له ، على أن يغادر الفريق الجمعة المقبل إلى جمهورية النمسا للانخراط في المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري .وتركزت التدريبات التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم ورئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الصائغ ، على الجوانب اللياقية من خلال الدوران حول المضمار وإجراء بعض التدريبات الخاصة برفع المعدل اللياقي للاعبين .// انتهى //17:34ت م0165