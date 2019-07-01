الباحة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسعقد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني اليوم, اجتماعاً عن آخر الاستعدادات لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة في 33 مدرسة في المنطقة.وأكد الدكتور الزهراني أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.وبين أهمية تجهيز المدارس الحكومية المستهدفة بالمقرات، والكوادر البشرية المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية المتوافقة مع توجهات الوزارة الجديدة، مضيفاً أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.واستمع المدير العام للتعليم بالباحة إلى الأعمال المنجزة والتقارير الدورية للجان المبادرة والخطة الزمنية لانتهاء كامل الأعمال، واحتياجات مدارس المرحلة الأولى المطبقة للمبادرة التعليمية والمدرسية والإدارية والفنية.وأكد أهمية استغلال التجهيزات المدرسية والتقنية والتعليمية وتأمين احتياجات المدارس من المعلمات والتشكيلات المدرسية بما يخدم المبادرة، لانطلاق المرحلة الأولى بداية من العام الدراسي الجديد، بما يعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتحقيق الجودة في التعلم والتعليم.وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تسهم في استقبال طلاب وطالبات الطفولة المبكرة من بداية العام وتهيئة البيئية التعليمية المناسبة والجاذبة لهذه الفئة.// انتهى //17:34ت م0166