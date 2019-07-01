الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسجدد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 كما أعلن النادي الإنجليزي اليوم .ويعد راشفورد (21 عاما) ابن النادي منذ أن بدأ حياته الكروية وخاض مع الفريق حتى الآن 170 مباراة منذ مباراته الرسمية الأولى في فبراير عام 2016 وسجل 45 هدفاً وكان صاحب 21 تمريرة حاسمة.وعاود مانشستر يونايتد تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد علماً بأنه ضم إلى صفوفه لاعبين شابين هما الجناح الويلزي جيمس دانيال والظهير الايمن ارون وان بيساكا.// انتهى //17:36ت م0169