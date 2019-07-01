الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأكمل المنتخبان الأميركي حامل اللقب والجامايكي عقد الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم، بفوز الأول على كوراساو 1-صفر، والثاني على بنما بالنتيجة ذاتها أمس في الدور ربع النهائي للبطولة.ولحقت الولايات المتحدة وجامايكا بالمكسيك وهايتي اللتان حجزتا بطاقتيهما السبت على حساب كوستاريكا وكندا.ففي المباراة الأولى على ملعب "لينكولن فاينانشل فيلد ستاديوم" في فيلادلفيا، واصلت الولايات المتحدة سعيها نحو اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي للمكسيك، بفوزها الرابع توالياً في النسخة الحالية على حساب كوراساو مفاجأة الدور الأول.وتدين الولايات المتحدة بتأهلها إلى لاعب وسط شالكه الألماني ويستون ماكيني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 25 إثر تمريرة من كريستيان بوليسيتش، وإلى حارس مرماها زاك ستيفن الذي تصدى للعديد من المحاولات لكوراساو.وسيطرت كوراساو التي حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها بحلولها ثانية في المجموعة الثالثة، على أغلب مجريات الشوط الثاني سعياً وراء التعادل وكانت أقرب لتحقيق ذلك لولا تألق الحارس ستيفن الذي تصدى لتسديدات أكثر مما تصدى لها في المباريات الثلاث في الدور الأول, كانت أبرزها في الدقيقة 84 عندما تلاعب لياندرو باكوما بأكثر من مدافع وسدد كرة في الزاوية البعيدة بيد أن ستيفن أبعدها بأطراف أصابعه فوق العارضة.وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته، باتت جامايكا على بعد فوز واحد من بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي عندما تغلبت على بنما بهدف وحيد سجله دارين ماتوكس في الدقيقة 75 من ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع ميكايل أمير موريو.وتلتقي جامايكا في نصف النهائي مع الولايات المتحدة في إعادة لنهائي النسخة الأخيرة قبل عامين عندما فاز المنتخب الأميركي 2-1، علما بأن جامايكا خسرت نهائي نسخة 2015 أمام المكسيك 1-3.// انتهى //17:37ت م0170