الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأقامت إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس, برامج توعوية عن آفة المخدرات ومخاطرها وأضرارها، بحضور عدد من الأمهات والفتيات, وذلك بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.وأوضحت مسؤولة البرامج التدريبية للشوون الوقائية بالمديرية عواطف محمد الدريبي أنه بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات كثفت الإدارة العمل على نشر التوعية ورصد المواد المخدرة والتعريف بأضرارها الناتجة في القطاعات الحكومية والأهلية.وأشارت إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز لها دور كبير في تنفيذ عدد من البرامج التوعوية منها برنامج للأطفال وملتقى "ابنتي صديقتي", استعرضت خلالها المواد المخدرة وأضرارها وأعراضها والبلاغات والاستشارات.وأكدت الدريبي أن الإدارة تهدف إلى التوعية واستغلال الفترة الصيفية التي تواجة الأسر لتعرف أبناءهم على أنواع المخدرات نتيجه الفراغ.وأضافت مشرفة الملتقى جميلة ذايب العتيبي أن الملتقى التوعوي "ابنتي صديقتي" يعد برنامجاً حوارياً يُقدم من خلاله المحاضرات للأم مع ابنتها لتنمية العلاقات داخل الأسرة بحيث يكون الوالدان هم المستشار الأول لأبنائهم من خلال خبراتهم.// انتهى //17:44ت م0171