نيويورك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم، وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستوى قياسيًا مرتفعًا، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 205.90 نقاط بما يعادل 0.77 بالمئة ليفتح عند 26805.86 نقاط، وزاد "ستاندرد آند بورز 500" 29.65 نقطة أو 1.01 بالمئة مسجلاً 2971.41 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 139.61 نقطة أو 1.74 نقطة إلى 8145.85 نقطة.// انتهى //17:47ت م0173