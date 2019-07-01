بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساستقبلت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن في بيروت اليوم، وفدا من الاتحاد الاوروبي ضم: المنسق العام لمفاوضات التوسعة وسياسات الجوار في المفوضية الأوروبية كريستيان دانيلسون ورئيس الحوكمة والامن في بعثة الاتحاد الاوروبي رين نيلاند، وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن.وتناول اللقاء بحث واقع النازحين السوريين في ضوء التطورات الاخيرة، والعودة الطوعية للنازحين، فضلاً عن دعم الاتحاد الاوروبي للمشاريع التي يقدمها الى النازحين والمجتمعات المضيفة لهم.// انتهى //17:47ت م0174