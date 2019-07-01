الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسيدشن المنتخب السعودي للسهام غدَ مشواره في بطولة كأس العالم للسهام "المرحلة الرابعة" التي تحتضن منافساتها مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 1 - 8 يوليو الجاري .وسيبدأ الراميان "عبدالإله بن علي وفارس العتيبي" التصفيات الأولية للقوس الأولمبي التي يشارك فيهـا 89 رامياً يمثلون 34 دولة سيتأهل منهم أصحاب النقاط الأعلى للدور الأول من البطولة .وعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري ومدرب الأخضر بول روبرتس وتم التأكد من أهلية اللاعبين و اعتماد الجدول الزمني واستعراض التحديثات الأخيرة من حيث العدد النهائي للفرق واللاعبين والحكام المشاركين في البطولة .//انتهى //18:22ت م0177