رياضي / أخضـر السهـام يستهل مشاركته في كأس العالم ببرلين غداً
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
يدشن المنتخب السعودي للسهام غدَ مشواره في بطولة كأس العالم للسهام "المرحلة الرابعة" التي تحتضن منافساتها مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 1 - 8 يوليو الجاري .
وسيبدأ الراميان "عبدالإله بن علي وفارس العتيبي" التصفيات الأولية للقوس الأولمبي التي يشارك فيهـا 89 رامياً يمثلون 34 دولة سيتأهل منهم أصحاب النقاط الأعلى للدور الأول من البطولة .
وعقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري ومدرب الأخضر بول روبرتس وتم التأكد من أهلية اللاعبين و اعتماد الجدول الزمني واستعراض التحديثات الأخيرة من حيث العدد النهائي للفرق واللاعبين والحكام المشاركين في البطولة .
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18:22ت م
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