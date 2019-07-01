الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسنفذت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملات خيرية وتوعوية وإرشادية وإعلامية وإعلانية ضخمة دعما لمرضى الزهايمر، بما فيها الحملة الرمضانية لعام 1440هـ /2019م،حيث شملت عددا من مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين.وغطت حملاتها- متضمنة الحملة- الرمضانية عددا كبيرا من مدن ومحافظات المملكة، كما شهدت تفاعلا كبيرا من قبل أجهزة الصحافة والإعلام المحلية، من صحف وقنوات وإذاعات، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في نجاح الحملة.ونفذت الجميعة خلال الشهر الفضيل، عددا كبيرا من مشاريعها الخيرية والتوعية، من أبرزها مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي الذي شمل الزيارات الميدانية المنزلية لمرضى ألزهامير لعدد من مدن المملكة، وذلك ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية،حيث بلغ المجموع الكلي للأسر 496 أسرة، منها 174 أسرة مكتفية ماديا، و322 أسرة محتاجة حيث انطلق من مقر الخيمة الرمضانية بشركة الخزامي (فندق الفيصلية) والتي استضافت منسوبي الجمعية وشركاء وداعمين وأعضاء الجمعية العاملين والفريق التطوعي وقدمت مائدة الإفطار الرمضاني قبيل انطلاق قوافل مشروع رفقة بدعم من هيئة النقل العام المحملة بالهدايا المقدمة من (البنك السعودي للاستثمار وشركة نابكو "سانيتا" وشركة صافولا وأوقاف محمد العلي العبداللطيف).كما استكملت الجمعية برنامج ( لنتم دينهم ) الذي أطلق شهر رمضان العام الماضي لعدد من أسر المرضى وذلك لادآء مناسك العمرة عن مرضى ألزهايمر التي لم تسنح لهم الفرصة بالحج ،أما الحملة الإعلامية والإعلانية التي نفذتها الجمعية خلال الشهر الفضيل، فقد شاركت فيها عدة قنوات، والتي دشنت احداها البرنامج التلفزيوني (لمحات عن الزهايمر) ،خلال 10 حلقات، إضافة لبث حملات إعلانية وتغطيات للجميعة عبرعدد من القنوات الإذاعية .كما ساهم الداعمون من خلال التوعية عن المرض من خلال إيصال منشورات توعوية عن المرض تصل الى لأكثر من ٣٠٠,٠٠٠ منزل بأنحاء المملكة , وتوزيع هدايا عيد الفطر لمرضى الزهايمر،وتوزيع زكاة الفطر التي غطت عددا من أسر مرضى الزهايمر وذلك بدعم عدد من فاعلي الخير.// انتهى //19:36ت م0191