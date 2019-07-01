القاهرة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأدان الأزهر بأشد العبارات المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية لما يسمى بنفق "طريق الحجاج".وأكد الأزهر في بيان اليوم، أنه يرفض هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، وأنه يهيب بكافة الدول أن تتحمل مسئولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث إسرائيل واستخفافها المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وجدد تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق هذا الشعب المظلوم في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيًا المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وأن استمرار انتهاكات إسرائيل لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.// انتهى //19:37ت م0192