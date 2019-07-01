بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسعمت المسيرات والاعتصامات الحاشدة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي .وطالب اللاجئون الفلسطينيون خلال مسيراتهم واعتصاماتهم التي عمت مخيمات عين الحلوة ونهر البارد والرشيدية وبرج الشمالي والمية ومية بحل عادل لقضيتهم وتقديم المساعدات والخدمات ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار بخدماتها .ورفع المشاركون خلال المسيرات، لافتات تطالب المجتمع الدولي الالتفات الى قضايا اللاجئين الفلسطينيين والعمل على تأمين الحماية لهم ودعم حقوقهم من خلال تطبيق قرارت الشرعية الدولية وبالاخص قرار 194.وقد جابت المسيرة كل شوارع المخيمات الفلسطينية ، وجرى عرض فقرات فنية تراثية من تقديم اطفال التضامن تجسد واقع اللجوء وتطالب المجتمع بتامين الحماية لهم ودعم حقوقهم.// انتهى //19:39ت م0193