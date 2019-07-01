بيروت 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسوجهت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان نداء عاجلاً إلى مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان، بممارسة الضغط على نظام الأسد في سوريا من أجل الكشف عن مصير عشرات اللاجئات الفلسطينيات في سجون النظام .وجددت المنظمات الفلسطينية في بيان اليوم، مناشدتها للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية والأونروا التدخل للكشف عن مصير المعتقلات والعمل على الإفراج عنهن وعن جميع المعتقلين في سجون النظام.وذكرت المنظمات في بيانها أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد تواصل إخفاء اللاجئة الفلسطينية ردينة محمد خطاب -29 عاما- قسرياً منذ مدة طويلة وهي من سكان اللاذقية في سورية.وأشارت إلى أن نظام الأسد يتكتم على أكثر من 108 معتقلات فلسطينيات منذ اندلاع الصراع الدائر في سوريا، وأكدت أنه ليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين الإجمالية 1758.// انتهى //19:42ت م0195