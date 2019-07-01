طرابلس 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأكد النائب طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن اللجنة ستقدم مذكرة رسمية بطلب عقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة.وأوضح في تصريحات صحفية، أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لبحث ما وصفه بـ “التدخل التركي” في ليبيا، واتخاذ قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة ضد التدخل التركي.وأكد الميهوب أن المدنيين الأتراك ليسوا مستهدفين، وأن الأمر ينطبق على كل من يهدد أمن ليبيا والليبيين، وعمليات نقل الأسلحة أو المشاركة في القتال أو إدارة العمليات في طرابلس.// انتهى //19:44ت م0196