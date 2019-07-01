حائل 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسيواصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى كافة مناطق المملكة ، حيث افتتح اليوم في منطقة حائل البرنامج التدريبي ( الفنون الصحفية ) الخاص بمسار الصحافة والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم ، بحضور قرابة 40 مشاركاً من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة حائل.وفي بداية البرنامج قدم المحاضر الدكتور أسامة السعيد جلسة تعريفية عن أبرز مميزات الصحفي الناجح والتعريف بالمهارات اللازمة لصناعة مادة صحفية منها كتابة الخبر الصحفي ، التقرير ، التحقيق ، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية.وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام ثمانية برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون ، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق.وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة ، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية.// انتهى //19:45ت م0197