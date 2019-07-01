حائل 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بتواصل تفاعل المجتمع بالمنطقة مع مسؤولياته الاجتماعية عبر تتابع مبادرات أبناء المنطقة ودعمهم المستمر للمجالات الخيرية والاجتماعية, مستشهدًا سموه بما قدمها الشيخ حمود المعجل - رحمه الله - في حياته للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل ومحافظاتها وإسهاماته المالية في إنشاء مبانيها وتواصل أبنائه من بعده سنوياً بتقديم الدعم السنوي للجمعيات الخيرية لـ43 جمعية خيرية بمبلغ عشرين ألف ريال لكل جمعية, داعيا الله أن يكتب هذه الأعمال في موازين أعمال الشيخ حمود المعجل وأن يسكنه أعلى درجات الجنة وأن يحفظ أبنائه الذين استمروا على نهجه الخيري الداعم للجمعيات الخيرية والمستفيدين منها.جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بعد استقباله اليوم بمكتبه بالإمارة بدر وفايز بن حمود المعجل واستلام سموه دعم أوقاف الشيخ حمود المعجل للجمعيات الخيرية عبارة عن الشيكات الخاصة بـ 43 جمعية لتسليمها للقائمين على كل جمعية وفق الكشف الخاص بالدعم.وأكد أبناء الشيخ حمود المعجل أن مبالغ الوقف الخيري لوالدهم لجمعيات حائل الخيرية جزء من واجب شرفهم به والدهم - يرحمه الله - معربين عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه حفظهما الله لحرصهما على كل مايعود على المنطقة وجمعياتها الخيرية والمستفيدين منها بالفائدة.// انتهى //19:48ت م0199