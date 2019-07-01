عـدن 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أهمية زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تأتي في إطار تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الحكومة اليمنية وشركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة منها البنك الدولي.ولفت رئيس الوزراء اليمني النظر في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وفد البنك الدولي في عدن، إلى مدى ارتباط البنك الدولي بالتنمية في اليمن.من جهته قال المدير التنفيذي - عميد مجلس إدارة البنك الدولي- ميرزا حسن، إن البنك الدولي قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، طوال المدة الماضية، بإجمالي نحو 7ر1 مليار دولار.// انتهى //19:48ت م0200