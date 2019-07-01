عام / سمو وزير الداخلية يستقبل سفراء كوريا والاتحاد الأوروبي وأفغانستان لدى المملكة
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.
كما استقبل سموه ، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تيشرفوني دورسو.
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.
وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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19:55ت م
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