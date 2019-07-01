جدة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في جدة اليوم ، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة جو بيونج ووك.كما استقبل سموه ، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تيشرفوني دورسو.كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود ، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:55ت م0201