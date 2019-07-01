الدمام 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسقدّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم ، واجب العزاء لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي في وفاة أخته، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.وأعرب البتال عن صادق التعزية والمواساة لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ولعائلة العمار وذوي الفقيدة، سائلاً الله أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل مثواها الجنة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.من جهته ثمن عبدالحكيم العمار الخالدي لوكيل إمارة الشرقية تعزيته ومواساته، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //20:35ت م0204