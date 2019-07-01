القاهرة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي سلّمه رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وقال المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له " إن الوزيرين تناولا خلال اللقاء التقدُم المُحرَز في عددٍ من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات".وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتًا الانتباه إلى أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحة الإفريقية، كما اتفقا على استمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.// انتهى //20:37ت م0206