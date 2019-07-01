الوجه 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسأزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية، أكثر من 8818 متراً مربعاً من الأراضي المعتدى عليها ، شملت سبعة مواقع تمثلت في إنشاء مبان وأسوار وغرف وبرك مياه .وأوضحت لجنة التعديات أنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالت أي مخالفات أو تجاوزات .// انتهى //20:46ت م0207