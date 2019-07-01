عام / لجنة التعديات بمحافظة الوجه تزيل 8818 متراً مربعاً من الأراضي المعتدى عليها
الاثنين 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م واس
الوجه 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس
أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية، أكثر من 8818 متراً مربعاً من الأراضي المعتدى عليها ، شملت سبعة مواقع تمثلت في إنشاء مبان وأسوار وغرف وبرك مياه .
وأوضحت لجنة التعديات أنها تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالت أي مخالفات أو تجاوزات .
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20:46ت م
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