القاهرة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واسفاز منتخب المغرب على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد السلام، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).وأحرز هدف منتخب المغرب مبارك بوصوفة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليتصدر المغرب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات ويتأهل لدور الـ 16 من البطولة، بينما حلّ منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في انتظار نتائج باقي المجموعات لتحديد أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث في مجموعات البطولة السّت.وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها التي أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب كوت ديفوار على منتخب ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على أستاد الدفاع الجوي، ليحلّ كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تتذيّل ناميبيا المجموعة الرابعة بلا نقاط.// انتهى //21:12ت م0210